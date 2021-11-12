Пародист Гагуа рассказал о работе с Коклюшкиным

Российский пародист Гия Гагуа назвал сатирика Виктора Коклюшкина добрейшей души человеком, который всегда относился ко всем справедливо.

Как рассказал пародист телеканалу «360» в пятницу, 12 ноября, до пандемии он очень часто работал с Коклюшкиным.

«Добрейшей души человек, я его очень уважал. Я не могу прийти в себя. Очень добрый, справедливый», — отметил Гагуа.

Коклюшкин писал монологи для разных пародистов, но сам Гагуа не работал с его материалом. Между тем они часто пересекались, даже снимались вместе в ток-шоу около двух лет назад. Однако с приходом пандемии встречи сократились, отметил пародист.

О смерти 75-летнего Коклюшкина стало известно ранее в этот день. Причиной кончины сатирика стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин выступал как автор-исполнитель в различных передачах, а также писал монологи для популярных артистов, в их числе Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко, пишет RT. Известны его монологи «Автоответчик», «Гербалайф», «Одноклассники», «Женская консультация», «Репетиция», «Полный вперед», «Бюст», пишет агентство городских новостей «Москва».

Юморист Николай Лукинский назвал Коклюшкина талантливым писателем и сатириком, а также очень добрым человеком, повлиявшим на его творческий путь.