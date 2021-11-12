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Юморист Лукинский оценил влияние Коклюшкина на его творческий путь

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Юморист Николай Лукинский назвал Виктора Коклюшкина талантливым писателем и сатириком, а также очень добрым человеком, повлиявшим на его творческий путь.

Померкла улыбка: умер сатирик Виктор Коклюшкин
Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

В разговоре с телеканалом «360» в пятницу, 12 ноября, Лукинский отметил, что часто выступал вместе с Коклюшкиным, но особенно запомнил первую встречу с сатириком. Во время конкурса «Смех в мешке» в 1992 году Лукинский был одним из участников, а Коклюшкин был в жюри.

«Когда итоги еще не были известны, кто стал лауреатом, он подошел ко мне в кулуарах и сказал: «Лукинский, поздравляю — вы лауреат!» — рассказал юморист.

Лукинский назвал сатирика великим и выдающимся писателем, автором произведений, которые исполняли и исполняют лучшие российские артисты.

О смерти Виктора Коклюшкина стало известно ранее 12 ноября. Причиной смерти 75-летнего артиста назвали острую сердечную недостаточность, пишет НСН.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Свою литературную деятельность он начал в 1969 году. За свою жизнь он написал более десятка книг рассказов, повестей и романов, отмечает телеканал «Звезда». С 1980 года Коклюшкин стал писать для эстрады. Сатирические монологи, написанные Виктором Коклюшкиным, исполняли Евгений Петросян, Виктор Винокур, Ефим Шифрин, Елена Степаненко, Клара Новикова и другие, пишет сайт kp.ru.

Автор и сам выходил на сцену, он участвовал в таких передачах, как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Измайловский парк», «Клуб юмора» и других.

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