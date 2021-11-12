Блогеру Хованскому назначили психиатрическую экспертизу

Российскому блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма, назначена психиатрическая экспертиза. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил адвокат Александр Передрук.

«Следователь назначал проведение экспертизы для определения вменяемости», — сказал Передрук «РИА Новости».

Передрук отметил, что проведение экспертизы — это стандартная практика, однако он не видео в ней необходимости.

Девушка блогера Мария Нелюбова рассказала, что экспертизу Хованскому уже начали проводить. Ее результаты пока неизвестны.

«В общем, была у него психолого-психиатрическая экспертиза. Психолог долго провоцировала, но он нормально держался. Сидит потом, общается с психиатром, всё в порядке. Заходит психолог и пишет на листочке не то пограничное расстройство личности, не то социальное психологическое расстройство. Психиатр говорит: «Вы не можете это ставить», а психолог отвечает: «Ну вы же можете», — поделилась Нелюбова в Telegram.

Ранее, 3 ноября, Санкт-Петербургский городской суд на два месяца продлил арест Хованскому. В СИЗО блогер пробудет до 8 января.

В июне Хованского доставили в полицию в связи с расследованием уголовного дела по ст. 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма и пропаганда терроризма в интернете»). Дело связано с песней фигуранта про теракт на мюзикле «Норд-Ост» в центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Видео с композицией было опубликовано в Сети около года назад.

10 июня суд арестовал блогера, удовлетворив ходатайство следствия. Как полагают правоохранители, Хованский в песне обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».

Блогер признал вину и раскаялся. Позже арестованный признал лишь исполнение песни, которая стала причиной уголовного преследования, но не признал ее распространение в Сети. 10 августа Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму.