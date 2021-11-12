Прямой эфир
Общество
ВС РФ рассказал о праве мужа на половину зарплаты жены после развода
Мир
Песков оценил статью Bloomberg о подготовке «вторжения» России на Украину
Мир
«Газпром» перевыполнит план по транзиту газа через Украину в 2021 году
Мир
Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО
Общество
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Общество
В Подмосковье задержали натравившего собаку на женщину водителя
Туризм
Ростуризм исключил Mouzenidis Travel из реестра туроператоров
Мир
Американский эксперт указал на стремление НАТО обострить отношения РФ и Украины
Общество
Умер академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Чазов
Общество
В Кузбассе введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

Юморист Аванесян выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин — один из немногих авторов, рассказы которого актуальны и сегодня. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» в пятницу, 12 ноября, заслуженный артист России, юморист Карен Аванесян.

Померкла улыбка: умер сатирик Виктор Коклюшкин
Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

«Это очень большая утрата для всего нашего юмористического цеха. <…> Сейчас появилось много писателей-сатириков, молодая поросль. Но Виктор Михайлович — классик этого жанра. Юмор — товар скоропортящийся. То, что было лет 20 назад, когда 10–15 пародистов разъезжали по стране и одним голосом ругали Горбачева, сегодня уже не актуально. Виктор Михайлович один из немногих авторов, рассказы которого можно сегодня читать», — отметил Аванесян.

Он привел в пример рассказ «Холостяк», написанный Коклюшкиным в 1960-е годы. Когда Аванесян спустя 40 лет прочел его вновь с эстрады, он имел оглушительный успех.

«Виктора Михайловича отличало то, что он умел чувствовать артиста. Он был не чета современным писателям, которые веером рассылают свои рассказы исполнителям. Коклюшкин работал адресно. Если он писал для меня, то учитывал не только мои внешние данные, но и то, что меня волнует по жизни, что интересует. Он как портной, шил костюм по размеру», — заключил Аванесян.

О смерти Коклюшкина стало известно ранее в этот день. 75-летний артист ушел из жизни из-за сердечной недостаточности.

Народная артистка России Клара Новикова в разговоре с «Известиями» выразила соболезнования в связи со смертью Коклюшкина. Она отметила, что новость о его кончине стала полной неожиданностью.

Поэт, телеведущий и киноактер Владимир Вишневский обратил внимание на то, что Коклюшкина можно назвать классиком современного юмора. Он литератор со своим неподражаемым голосом и интонацией, добавил артист.

Коклюшкин известен своими монологами, из них больше всего россиянам запомнились «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур и Евгений Петросян.

Сатирик написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильма» в конце 1980-х.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021