Юморист Аванесян выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина

Российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин — один из немногих авторов, рассказы которого актуальны и сегодня. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» в пятницу, 12 ноября, заслуженный артист России, юморист Карен Аванесян.

«Это очень большая утрата для всего нашего юмористического цеха. <…> Сейчас появилось много писателей-сатириков, молодая поросль. Но Виктор Михайлович — классик этого жанра. Юмор — товар скоропортящийся. То, что было лет 20 назад, когда 10–15 пародистов разъезжали по стране и одним голосом ругали Горбачева, сегодня уже не актуально. Виктор Михайлович один из немногих авторов, рассказы которого можно сегодня читать», — отметил Аванесян.

Он привел в пример рассказ «Холостяк», написанный Коклюшкиным в 1960-е годы. Когда Аванесян спустя 40 лет прочел его вновь с эстрады, он имел оглушительный успех.

«Виктора Михайловича отличало то, что он умел чувствовать артиста. Он был не чета современным писателям, которые веером рассылают свои рассказы исполнителям. Коклюшкин работал адресно. Если он писал для меня, то учитывал не только мои внешние данные, но и то, что меня волнует по жизни, что интересует. Он как портной, шил костюм по размеру», — заключил Аванесян.

О смерти Коклюшкина стало известно ранее в этот день. 75-летний артист ушел из жизни из-за сердечной недостаточности.

Народная артистка России Клара Новикова в разговоре с «Известиями» выразила соболезнования в связи со смертью Коклюшкина. Она отметила, что новость о его кончине стала полной неожиданностью.

Поэт, телеведущий и киноактер Владимир Вишневский обратил внимание на то, что Коклюшкина можно назвать классиком современного юмора. Он литератор со своим неподражаемым голосом и интонацией, добавил артист.

Коклюшкин известен своими монологами, из них больше всего россиянам запомнились «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур и Евгений Петросян.

Сатирик написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильма» в конце 1980-х.