Поэт Вишневский выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина

Знаменитого российского писателя-сатирика Виктора Коклюшкина можно назвать классиком современного юмора, он литератор со своим неподражаемым голосом и интонацией. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» в пятницу, 12 ноября, поэт, телеведущий и киноактер Владимир Вишневский.

«Достойный, несуетный, порядочный человек, его будет очень не хватать, память о нем сохранится. Одна из последних книг, которые он мне подарил называется «Блеск» — это в полной мере характеризует его писательский стиль», — отметил Вишневский.

По словам поэта, достаточно прочитать пару строк его текста и сразу понимаешь — это Коклюшкин.

О смерти Коклюшкина стало известно ранее в этот день. 75-летний артист ушел из жизни из-за сердечной недостаточности.

Народная артистка России Клара Новикова в разговоре с «Известиями» выразила соболезнования в связи со смертью Коклюшкина. Она отметила, что новость о его кончине стала полной неожиданностью.

Режиссер Семен Альтов обратил внимание на то, что мысли сатирика звучали особенно остро и вызывали бурю эмоций. При этом, как подчеркнул режиссер, Коклюшкин умудрялся каждую фразу делать смешной.

Коклюшкин известен своими монологами, из них больше всего россиянам запомнились «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур и Евгений Петросян.

Сатирик написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильма» в конце 1980-х.