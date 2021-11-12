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Неопознанный объект в небе над Санкт-Петербургом сняли на видео

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Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии в четверг, 11 ноября, стали свидетелями светящегося неопознанного объекта, который будто начал падать с неба. Кадры, на которых запечатлен момент появления данного феномена, очевидцы опубликовали в Сети.

Многие жители убеждены в том, что что это был небольшой метеор, пишет «Фонтанка». Граждане отметили, что явление сопровождалось яркой зеленой вспышкой и громким треском.

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Однако некоторые специалисты предполагают, что в данном случае речь идет о пиротехнике.

По словам ученого Сергея Замоздры, на опубликованных в Сети кадрах можно заметить яркий болид. В беседе с «РИА Новости», он уточнил, что данный объект мог быть в диаметре в 18 раз меньше челябинского болида.

Метеорит упал в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Самый крупный осколок был обнаружен на дне озера Чебаркуль, он выставлен в областном историческом музее. По данным ученых, возраст метеорита составляет 4,5 млрд лет.

Cпециалисты Уральского геологического музея в феврале 2021-го представили результаты изучения фрагментов этого метеорита. Ученые установили, что при падении метеорит сопровождал рой небольших фрагментов. Таким образом, болид столкнулся с другим астероидом еще до прилета в атмосферу Земли,

В том же месяце жителя австралийского города Мельбурн заметили в ночном небе настоящий огненный шар, который напоминал метеор, разорвавшийся в небе. Сообщалось, что огромный болид не сумел долететь до земли, он разлетелся на множество осколков. Доктор Элли Сэнсом из Центра космической науки и техники Кёртина указала, что замеченный метеорит мог упасть в море.

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