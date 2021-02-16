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Итоги изучения фрагментов метеорита представили в Челябинске

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Cпециалисты Уральского геологического музея представили результаты изучения фрагментов метеорита, взорвавшегося над Челябинском восемь лет назад.

Ученые установили периодичность падения крупных метеоритов на Землю

Ученые установили, что при падении метеорит сопровождал рой небольших фрагментов. Значит, болид столкнулся с другим астероидом еще до прилета в атмосферу Земли, передает kursdela.biz. За годы, проведенные на нашей планете, метеорит изменился.

«Если первые несколько лет он осыпался и окислялся — образцы метеорита даже нельзя было долго держать голыми руками, чтобы его не повредить, — то сейчас он стабилизировался. В таком виде он сохранится на многие десятки лет», — спрогнозировал директор Уральского геологического музея Дмитрий Клейменов.

В честь годовщины падения в озеро Чебаркуль крупнейшего осколка метеорита в Уральском геологическом музее открыли обновленную выставку. В экспозиции представлены фрагменты не только Челябинского болида, но и метеоритов Кунашак, Сихотэ-Алинь и др.

Метеорит упал в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Самый крупный осколок был обнаружен на дне озера Чебаркуль, он выставлен в областном историческом музее. По данным ученых, возраст метеорита составляет 4,5 млрд лет.

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