Итоги изучения фрагментов метеорита представили в Челябинске

Cпециалисты Уральского геологического музея представили результаты изучения фрагментов метеорита, взорвавшегося над Челябинском восемь лет назад.

Ученые установили, что при падении метеорит сопровождал рой небольших фрагментов. Значит, болид столкнулся с другим астероидом еще до прилета в атмосферу Земли, передает kursdela.biz. За годы, проведенные на нашей планете, метеорит изменился.

«Если первые несколько лет он осыпался и окислялся — образцы метеорита даже нельзя было долго держать голыми руками, чтобы его не повредить, — то сейчас он стабилизировался. В таком виде он сохранится на многие десятки лет», — спрогнозировал директор Уральского геологического музея Дмитрий Клейменов.

В честь годовщины падения в озеро Чебаркуль крупнейшего осколка метеорита в Уральском геологическом музее открыли обновленную выставку. В экспозиции представлены фрагменты не только Челябинского болида, но и метеоритов Кунашак, Сихотэ-Алинь и др.

Метеорит упал в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Самый крупный осколок был обнаружен на дне озера Чебаркуль, он выставлен в областном историческом музее. По данным ученых, возраст метеорита составляет 4,5 млрд лет.