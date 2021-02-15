Очевидцы запечатлели огненный шар в небе Мельбурна

Жители австралийского города Мельбурн заметили в ночном небе настоящий огненный шар, который напоминал метеор, разорвавшийся в небе. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Огненный росчерк можно было увидеть не только в городе, но и в других регионах Австралии. Сообщается, что огромный болид не сумел долететь до земли, приблизительно в 22:40 по местному времени он разлетелся на множество осколков.

«Снаружи вроде как загорелось. Краем глаза я подумал, что это молния», — цитирует слова наблюдателя 7 News.

Опубликованы съемки необычного явления.

Доктор Элли Сэнсом из Центра космической науки и техники Кертина призвала тех, кто видел огненный шар, сообщить об этом в International Meteor Organization.

«Метеориты из пояса астероидов крупнее и встречаются гораздо реже, они делают очень яркие метеоры. Когда они достигают определенной яркости, они становятся огненным шаром», — пояснила эксперт.

По ее мнению, замеченный 15 февраля метеорит мог упасть в море.

23 декабря 2020 года, китайское сейсмологическое управление зафиксировало падение похожего на метеорит объекта в западной провинции Цинхай. Характерный толчок зафиксировали в районе города Юйшу на территории Юйшу-Тибетского автономного округа в 07:25 по пекинскому времени (02:25 мск).