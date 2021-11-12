Фигуристка Дарья Усачева снялась с Гран-при Японии из-за травмы

Российская фигуристка Дарья Усачева получила травму во время разминки перед короткой программой и снялась с четвертого этапа серии Гран-при, который проходит в Токио. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Фигуристка зашла на тройной флип во время разминки, однако недокрутила прыжок и упала. После она доехала до бортика, однако не смогла покинуть каток самостоятельно. Ее унес врач сборной России Филипп Шветский.

Из-за повреждения 15-летней спортсменке пришлось сняться с соревнований.

8 ноября россиянка Анна Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине. В произвольной программе россиянка прыгнула четверной флип и получила за прокат 165,05 балла. По сумме выступлений спортсменка набрала 236,78 балла.

31 октября российская фигуристка Камила Валиева победила на втором этапе Гран-при в Канаде. Спортсменка набрала 265,08 балла (84,19 + 180,89), обновив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ, которые ранее также принадлежали ей.