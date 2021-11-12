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Одна в поле воин: ученица Тутберидзе поборется за победу в Японии

Этап Гран-при в Токио пройдет без Александры Трусовой
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Серия Гран-при переместилась на другую половину земного шара — на этот раз фигуристы встретятся в Японии. Очередной этап состязания проходит 12-14 ноября в Токио. Российские спортсмены будут бороться за лидерство практически во всех видах. Однако сборная понесла определенные потери: за несколько дней до начала этого турнира стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова его пропустит. В конце октября фигуристка выступала с травмой в Америке — и исполнила всего один четверной прыжок. Ходили слухи, что она может и вовсе сняться прямо в США, но этого не произошло. После возвращения в Россию Саша на несколько дней выпала из тренировочного процесса, чтобы залечить травму, и только недавно вернулась к занятиям. Но и без Трусовой на соревнованиях в Японии будет за кого поболеть.

Одиночники: сложности Усачевой

Из всей нашей сборной в Токио в женском одиночном катании выступит только Дарья Усачева — дебютантка взрослых соревнований на международном уровне. В этом году она вместе с Трусовой поднялась на пьедестал в Америке, завоевав серебро. И вот теперь она может взять золото, если чисто откатает свои программы. Кстати, Даша пока не исполняет прыжки из категории ультра-си, хотя говорит, что ее мечта — прыгать тройной аксель. Но, судя по всему, он пока не так хорошо получается на тренировках, чтобы выступать с ним.

Что касается главных соперниц Дарьи, то на этом этапе из них будут присутствовать японка Каори Сакамото, кореянка Ю Ён и американка Алиса Лью. С первыми двумя фигуристками Усачева встречалась еще в Лас-Вегасе, где обыграла их буквально на несколько десятых балла. Правда, у спортсменки из группы Этери Тутберидзе было при этом несколько ошибок в произвольной. Лью знакома Усачевой еще лучше: год назад Даша проиграла Алисе в финале Гран-при среди юниоров, но выиграла у нее же на чемпионате мира на том же уровне. Так что в Японии все будет зависеть от оценки за компоненты и надбавки от судей — а у россиянки они точно были неплохие уже на первом этапе.

Возможно, Даше будет чуть сложнее, чем обычно, потому что на Гран-при она впервые выступает одна. Это добавляет ответственности: три года российские одиночницы не давали никому больше выиграть на этапах. Но призер чемпионата России Катарина Гербольдт считает по-другому. По ее мнению, наши фигуристки и так всегда в каком-то смысле как будто бы одни, поскольку привыкли ориентироваться только на себя.

— Девочки много раз говорили, что соревнуются сами с собой, — рассказала «Известиям» Катарина Гербольдт. — У них есть свой собственный контент, который они каждый раз побеждают. Основная задача — обыграть не кого-то, а самого себя. Поэтому не думаю, что Дарья будет особо обращать внимание на свое «одиночество». Хотя, возможно, будет какое-то небольшое психологическое давление, потому что со всех этапов Гран-при мы привозили золото. И, конечно, всё же в Японии будет сложно, потому что японки хорошо готовы. Зато это хорошая закалка и задел на будущее.

Среди мужчин-одиночников от России выступят Александр Самарин и Макар Игнатов, которые так же вместе были и в Канаде. Ученик Евгения Рукавицына тогда остался четвертым, а вот Александр и вовсе был только на восьмом месте. В Японии им придется побороться с японцем Сёмой Уно и американцем Винсентом Чжоу, а также итальянцем Маттео Риццо. Золото и серебро в США разыграли как раз Винсент и Сёма, обойдя чемпиона мира Нейтана Чена. Маттео на Гран-при еще не выступал, но обыграл Самарина в Будапеште.

Танцы: травма не вовремя

В танцах явными лидерами будут Виктория Синицина / Никита Кацалапов, хотя сезон они начали скомканно. На этапе Кубка России у Никиты обострилась травма спины, из-за которой дуэт снялся с произвольного танца. Были даже опасения, что восстановиться к Гран-при не получится, но все-таки до Японии пара доехала. Их главными соперниками здесь будут американцы Мэдисон Чок / Эван Бейтс. А с Габриэлой Пападакис / Гийомом Сизероном они встретятся не раньше финала, и это хорошо.

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва считает, что в таком ответственном сезоне нужно как можно чаще появляться перед судьями:

— У Вики с Никитой были контрольные прокаты и короткий танец в Йошкар-Оле, — напомнила в беседе с «Известиями» Екатерина Боброва. — Потрясающий, на высокую оценку танец, но тут Никита получает травму. А в олимпийском сезоне важно по возможности почаще показывать себя, получать опыт на международных соревнованиях, демонстрировать новые программы, вступать в очную борьбу с соперниками. Эти серьезные моменты они пока упускают из-за травмы Никиты. Желаю им громадного здоровья, чтобы они наконец вступили в борьбу и доказали, что они могут.

Парное катание: битва за лидерство в сборной

В парном катании главное событие — дуэль чемпионов мира Анастасии Мишиной / Александра Галлямова и учеников Этери Тутберидзе Евгении Тарасовой / Владимира Морозова. Вторые уже выиграли американский этап, получив неплохие баллы, но и не избежав ошибок. А Мишина/Галлямов были убедительны на этапе Кубка России в Сочи, выполнив все элементы на плюсы и четвертые уровни сложности. В короткой программе они оставили прошлогоднюю постановку под «Эсмеральду», так что готовиться к новому сезону им было чуть проще. В целом же оба дуэта в этом году выглядят как кандидаты на лидерство в сборной России, поэтому старт в Японии — важный этап в определении того, кто все-таки этим лидером будет.

— Уже на прокатах пары показывали хорошую готовность, — сказала «Известиям» Катарина Гербольдт. — У них начинается соревнование за лидерство в сборной: кто поедет на Олимпиаду первым номером, а не вторым или третьим. Это всегда очень важно. Конечно, они сейчас набирают определенные бонусы для себя на чемпионате России. Мне в этом году нравятся и те, и эти. Очень интересное и стабильное катание наконец начинают показывать Тарасова/Морозов. А Мишина/Галлямов, в принципе, уже который сезон это демонстрируют.

Соревнования в короткой программе и ритм-танце пройдут в пятницу, 12 ноября, а в произвольной — в субботу, 13 ноября. Начало — в 6:30 утра по московскому времени.

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