Сборная России забила Кипру шесть безответных мячей в матче отбора ЧМ-2022

Сборная России по футболу со счетом 6:0 разгромила команду Кипра в матче девятого тура квалификационного раунда чемпионата мира-2022. Об этом 11 ноября сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Счет открыл на четвертой минуте полузащитник Александр Ерохин.

Во втором тайме на 55-й минуте в ворота киприотов забил гол Федор Смолов, а на 56-й — Андрей Мостовой. Алексей Сутормин на 62-й минуте забил четвертый мяч. В концовке также отличился Антон Заболотный, а затем Ерохин оформил дубль.

По результатам девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России занимает первую строчку в группе Н. Россияне сыграют в воскресенье, 14 ноября, с Хорватией.

Как отмечает «Газета.Ru», чтобы квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре Россию устроит даже ничья.

Накануне главный тренер российской сборной Валерий Карпин рассказал, что полузащитник московского клуба «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев с большой вероятностью не смогут присутствовать на игре национальной сборной и Хорватии из-за полученных травм.

Карпин 1 ноября подчеркнул, что в сборную были вызваны те, кого тренерский штаб счел нужным команде. Артем Дзюба в заявку снова не вошел.