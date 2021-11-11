Финансист раскрыл причины роста цен на газ в Европе

Введение карантинных мер в Европе ускорило вывод из эксплуатации традиционных видов топлива, что и привело к дальнейшему росту цен на газ. Об этом в четверг, 11 ноября, «Известиям» рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Когда во второй половине этого года в Европе установилась безветренная погода, выработка ветрогенерации сократилась на 30–40%. Только это обеспечивало дефицит электроэнергии в размере порядка 5%. Оказалось, что устранить возникший дефицит теоретически теперь можно только газом, но его объемы в хранилищах оказались на катастрофически низком уровне», — рассказал Брагин.

Эксперт назвал вполне логичным рост цен на газ в этих условиях. Также он отметил, что быстро нарастить поставки газа из США и России оказалось непросто.

Брагин заявил, что текущие цены на газ нельзя назвать устойчивыми. При этом он отметил, что со временем цены будут стабилизироваться.

«Можно прогнозировать, что в течение нескольких месяцев определенное снижение цены будет в том числе и потому, что в РФ будут сформированы необходимые запасы на зиму и объемы поставок в ЕС можно будет увеличить. <…> Возможно, если будет теплая зима в ЕС, это тоже поспособствует сокращению стоимости сырья. Цены снизятся при стабилизации рынка, при стабилизации объемов поставок, при возможном частичном восстановлении угольной или другой генерации и т.д.», — сказал Брагин.

Ранее в этот день Еврокомиссия опубликовала прогноз, где указано, что цена на газ в Евросоюзе увеличилась с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз — с €7 до €90 за 1 МВт·ч, на электроэнергию — в 7,5 раза, с €20 до €150 за 1 МВт·ч.

ЕК ожидает снижения цены на газ к весне 2022 года до €50 за 1 МВт·ч. Среди причин энергетического кризиса в докладе указывается «комплекс объективных факторов» — влияние пандемии COVID-19 и умение приспосабливаться к росту спроса на энергоносители по мере восстановления экономики.

На торгах в четверг на лондонской бирже ICE цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 1,9% — до $847 за 1 тыс. куб. м, или €71,4 за 1 МВт·ч.

Президент России Владимир Путин 28 октября на фоне энергетического кризиса в Европе поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать в начале ноября плановую работу по повышению объема газа в подземных газохранилищах (ПГХ) в Европе — в Австрии и Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения российских хранилищ.

13 октября Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа, добавил он, опровергнув предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

6 октября цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, но позже опустилась.