Зарплату сотрудников сельсоветов повысят на 10–20% в Оренбургской области

Работникам сельских и поселковых советов в Оренбургской области повысят зарплату. Это поручение губернатора Дениса Паслера. Планируется, что повышение коснется 800 сотрудников. Причем у 370 специалистов зарплата вырастет почти на 20%, у 280 планируется повышение до 15%, у 150 работников — до 10%.

Сегодня средняя заработная плата специалистов администраций малочисленных сельских поселений — от 17 до 25 тыс. рублей, сообщает Урал56.Ру. Повышение запланировано провести в течение 2022 года — к концу года средняя зарплата у работников составит не менее 27 тыс. рублей.

«Это планомерная работа по повышению уровня жизни в области. У нас выросла зарплата в сельском хозяйстве, в промышленности. Теперь мы увеличиваем оплату труда квалифицированных специалистов в малых дотационных поселениях», — пояснил Денис Паслер.