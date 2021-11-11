Бомбардировщики РФ Ту-160 провели патрулирование над Белоруссией

Российские ракетоносцы Ту-160 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Два стратегических бомбардировщика поднялись в небо под прикрытием истребителей Су-30 республики, сообщает телеканал «Известия». По данным нашего Минобороны, совместный полет длился 4,5 часа, пилоты преодолели расстояние свыше 3 тыс. км. Как отметили в оборонном ведомстве, эти маневры не направлены против третьих стран, а проведены в качестве обеспечения безопасности Союзного государства.

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