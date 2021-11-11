Своя игра: чего ждать от российской «молодежки»

Молодежная сборная России, в которую входят игроки до 21 года, в ноябре проводит определяющие матчи отборочного турнира чемпионата Европы – 2023. На «Арене Химки» она встретится с командами Словакии и Испании. Чего можно ждать от предстоящих игр — в материале «Известий».

Почему так важны встречи с испанцами и словаками

Новая молодежная сборная под руководством Михаила Галактионова, впервые собранная в мае, постепенно набирает обороты. Команда уже провела четыре официальных матча, в которых она крупно проиграла испанцам (1:4) и одержала три победы — над мальтийцами (6:0), североирландцами (1:0) и литовцами (3:0).

Ноябрь «молодежка» встречает на втором месте в группе: впереди команда Испании, пока что непобедимая в этом цикле, а ниже в трех очках — сборная Словакии, уступившая не только испанцам, но и Северной Ирландии.

Напрямую в финальную часть Евро-2023 выходят команды, занявшие первое место в группе, а также лучшая среди девяти сборных со второго места. Остальные восемь проведут стыковые матчи между собой. Россияне сейчас четвертые среди команд, занимающих вторые места, поэтому домашние игры с соседями по таблице, испанцами и словаками, важны вдвойне.

Чтобы попасть на летние Олимпийские игры – 2024 в Париже, команде надо выйти в полуфинал Евро. Сделать это невероятно сложно — от Европы, не считая принимающих Игры французов, туда попадают всего четыре сборные.

Кто уже заиграл

Главный тренер команды и руководство РФС не раз заявляли, что главная задача молодежной сборной — готовить кадры с прицелом на главную команду страны. И это ей хорошо удается. Не зря сейчас активно обсуждается, что форварда «Уфы» нужно было вызывать Валерию Карпину. Тем не менее он поедет в «молодежку».

На матчи со сборными Кипра и Хорватии в состав национальной команды были вызваны Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Данил Глебов и Данил Круговой. В расширенном списке сборной в этом вызове был Константин Марадишвили, кроме него в разное время в национальной команде бывали Иван Обляков, Роман Евгеньев, Федор Чалов, Денис Макаров, Станислав Магкеев, Константин Тюкавин, Александр Максименко и Даниил Лесовой.

Попадание к Валерию Карпину еще пяти-шести человек из предыдущего состава — дело времени. Потому что большинство игроков из предыдущего состава уже по ходу цикла Евро-2021 были задействованы в клубах РПЛ на постоянной основе. Кто-то из них сейчас на спаде, но, например, Вячеслав Грулев уже забил за «Динамо» четыре гола в этом сезоне. Столько же у Даниила Уткина, летом перешедшего в грозненский «Ахмат».

Еще есть Наиль Умяров: в предыдущем созыве Галактионова он играл важнейшую роль, а здесь — лидер и капитан. Наличие одного из основных полузащитников «Спартака», на днях забившего «Локомотиву», вселяет уверенность, что и нынешнее поколение сможет как минимум отобраться в финальную часть Евро.

Каков расклад сил в группе

Ближайшим соперником нашей молодежной сборной станет команда Словакии. Это первое противостояние команд в рамках отборочного турнира. После четырех туров словаки занимают третье место в группе, отставая от россиян на три очка. В активе сборной Словакии две победы над Литвой (3:1) и Мальтой (4:0), а также два поражения от Испании (2:3) и аутсайдеров группы из Северной Ирландии (0:1). Словацкая команда уверенно себя чувствует в атакующих действиях против соперников, дающих играть, но может испытывать проблемы против организованной обороны.

Для продолжения борьбы за первое место, а значит, и за прямой выход на Евро-2023 российской «молодежке» нельзя терять очки в матчах с командами, находящимися ниже в таблице. На данный момент в этих встречах наши не пропустили ни одного мяча. В нынешнем «окне» на матчи сборных встреча против Словакии станет генеральной репетицией перед встречей с лидирующими испанцами, ключевой для итогового распределения мест в таблице. Хотя стиль игры словаков и отличается от испанского, но положительный результат в грядущей встрече против них может дать необходимый импульс для противостояния с «Фурией Роха».

Матч молодежных сборных России и Словакии состоится в пятницу, 12 ноября, в 20:00 мск. Место проведения — «Арена Химки». В связи с эпидемиологическими ограничениями игру смогут посетить до 500 зрителей. Доступ на трибуны будет осуществляться по бесплатным пригласительным, которые можно получить перед входом на трибуну С.

Что касается испанцев, лидер группы в этот же день сыграет с командой Мальты. Их встреча также станет дебютной в отборочном цикле. В еще одном матче нашей группы сборная Северной Ирландии в родных стенах примет сборную Литвы.