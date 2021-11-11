Врач назвала сроки реабилитации актрисы Сафоновой после ДТП

Актрисе Елене Сафоновой, пострадавшей в аварии на проспекте Мира в Москве, придется от двух недель до месяца носить специальный корсет, чтобы ребра срослись. Об этом в четверг, 11 ноября, заявила доктор медицинских наук и профессор Ирина Филатова.

«Себя нужно поберечь — минимизировать физические нагрузки отказаться от поднятия тяжестей. Ну и про витамины не стоит забывать. Процесс выздоровления во многом зависит от иммунитета», — цитирует специалиста сайт kp.ru.

Ранее в этот день в НИИ им. Склифосовского рассказали, что состояние звезды фильма «Зимняя вишня» Сафоновой оценивается как средней тяжести.

10 ноября три автомобиля столкнулись на проспекте Мира. Одной из пострадавших оказалась Сафонова, она была за рулем машины марки Hyundai. Актриса получила перелом ребра и надколенника.

Отмечалось, что артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. У Сафоновой диагностировали закрытый перелом надколенника, перелом ребер с левой стороны, перелом руки. Также есть еще несколько закрытых переломов и ушибы, сообщает телеканал «360».

Предполагаемой виновницей данного ДТП оказалась 21-летняя Маргарита Рафальская, передает НСН. Известно, что на ее автомобиле BMW числятся 70 неоплаченных штрафов, большинство — за превышение скорости. Девушка была доставлена в больницу с переломом руки.

ГИБДД проводит проверку по факту аварии.