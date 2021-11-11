Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили 129 млн рублей ущерба

Режиссер Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили государству ущерб в размере 129 млн рублей. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

«Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменен по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда», — рассказала ТАСС собеседница из пресс-службы суда.

Мещанский суд Москвы 26 июня 2020 года вынес приговор по делу «Седьмой студии». Главный фигурант — Кирилл Серебренников — получил три года условно и штраф в размере 800 тыс. рублей. Гендиректор проекта Юрий Итин получил три года условно и штраф в 200 тыс. рублей, а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф в 300 тыс. рублей.

Позже виновной по делу была признана бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, суд также постановил освободить ее от наказания, так как данный срок она фактически отбыла в СИЗО и под домашним арестом. При этом женщину также обязали выплатить сумму ущерба в 129 млн рублей солидарно с Серебренниковым, Итиным и Малобродским.

Еще одна фигурантка дела ― бывшая глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум — признана виновной в халатности. От наказания в виде штрафа суд освободил ее по истечении срока давности.

По данным обвинения, фигуранты дела похитили из бюджета 129 млн рублей, выделенных в 2011–2014 годах основанной режиссером одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа». Свою вину они не признали.

В приговоре говорилось, что Серебренников и Итин знали заранее о выделении денежных средств и, обманув сотрудников Минкульта, создали сплоченную группу. Позже к ним присоединился Малобродский.

В ноябре 2020 года Мосгорсуд признал приговор законным. Серебренников приговор не обжаловал, но все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверила законность всего приговора в целом.