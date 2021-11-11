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Бизнес предложил властям схему работы с QR-кодами в рознице

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Бизнес предложил властям следующий сценарий при работе с QR-кодами в рознице: предъявлять их не в момент входа в объект, а тогда, когда человек расплачивается за свои покупки. Об этом рассказал «Известиям» глава Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров в четверг, 11 ноября.

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Он сказал, что такой вариант организация уже озвучила Минпромторгу на одном из последних совещаний.

Шакиров подчеркнул, что, согласно опыту владельцев торговых центров в регионах, проверка QR-кодов у людей на входе в здание может обернуться значительными проблемами для двух сторон. Возникает давка, и покупатели, поддавшись эмоциям, начинают врываться в торговые центры. Предпринимателям приходится принимать дополнительные меры, например вызывать полицию.

«Мы поддерживаем введение обязательной системы QR-кодов, если она будет обязательна для всех участников рынка: розницы, кафе, транспорта. Этот вариант лучше, чем полное закрытие объектов», — сообщил глава СТЦ.

По его словам, многие европейские страны работают по такой системе, поэтому желание России идти по этому пути неудивительно.

Ранее в этот же день в оперштабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что разрабатываются законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах. Об их внесении на рассмотрение депутатов Госдумы оперштаб сообщит дополнительно.

В свою очередь, РБК со ссылкой на источники сообщил, что первый законопроект предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Отмечалось, что мера носит экстренный характер с учетом сложной ситуации с коронавирусом и будет действовать до июня 2022 года.

До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. После этой даты такая возможность останется только у имеющих медотвод от прививки.

Проект обязует медлаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки. Работы общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не коснется.

Второй проект закона изменит Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. На междугородных и международных рейсах введут обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод.

В Кремле допустили отмену антиковидных ограничений и QR-кодов после окончания пандемии. Там добавили, что на федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется.

Накануне директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину против COVID-19 нужно включить в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию — сделать обязательной.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что не исключает возможности принятия на федеральном уровне новых мер из-за сложной ситуации с коронавирусом. По словам сенатора, более строгие меры могут затронуть отдельные категории граждан.

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