Сторонники оппозиции Армении попытались прорваться в здание правительства

Сторонники оппозиции Армении, протестующие против установления азербайджанских таможенных пунктов на участке «Эйвазли» дороги Горис — Капан, попытались в четверг утром ворваться в здание правительства. Об этом сообщает 11 ноября издание Mamul.am.

В настоящий момент в кабмине проходит совещание. Однако рядом со зданием находятся полицейские, которые не дают гражданам попасть в Дом правительства.

«Мы хотим встретиться с [премьер-министром Армении] Николом Пашиняном и понять, как и по какому праву он отдает нашу дорогу азербайджанцам», — кричали протестующие.

В настоящий момент проходит задержание собравшихся на площади. Кроме того, протестующие хотели перекрыть движение на площади Республики, но силовики оттеснили их с проезжей части.

Ранее в этот день Азербайджан разместил пункты пограничного и таможенного контроля на перешедшем под контроль Баку участке межгосударственной автотрассы из Армении в Иран. Пашинян заявлял, что армянской стороне следует сделать всё для того, чтобы обеспечить стратегические интересы государств.

7 октября руководитель пресс-службы азербайджанского МИДа Лейла Абдуллаева рассказала, что Азербайджан считает полезным обсуждать нормализацию отношений с Арменией. По ее словам, есть вероятность, что состоится встреча министров иностранных дел двух государств.

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления Нагорным Карабахом о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом. В течение этого времени происходило обострение ситуации.

В декабре 2020 года военные Азербайджана установили свои посты около некоторых участков автотрассы Горис — Капан в приграничной Сюникской области Армении. При этом, по словам местных жителей, это угрожает их безопасности. Однако в середине сентября 2021-го Служба нацбезопасности Армении сообщила, что в Сюникской области у населенного пункта Воротан на подконтрольном Азербайджану участке межгосударственной автодороги Горис — Капан, азербайджанские полицейские проверяют документы водителей грузовых машин с иранскими номерами.

В октябре этого года президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось подняться над конъюнктурой и решить кризис в Карабахе. Однако, по его словам, нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе. Кроме того, российский лидер отметил, что решение вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном требует взаимных компромиссов.