Subaru представила первый в своей истории электромобиль

Японская компания Subaru провела онлайн-презентацию первого в своей истории электрического автомобиля Solterra. Об этом 11 ноября сообщает «Авторевю».

Название Solterra составлено из двух латинских слов sol и terra — «солнце» и «земля». Машина построена на платформе e-SGP, которая предназначена для производства электромобилей. Характерными чертами модели стали задние фонари в виде бумерангов, спойлеры, разнесенные по бокам верхней кромки пятой двери, и черные глянцевые детали в экстерьере.

По размерам Solterra сопоставима с нынешними кроссоверами Toyota RAV4 или Subaru Forester: длина — 4690 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1650 мм. Но благодаря существенно растянутой колесной базе (2850 мм вместо 2670 мм у Forester) электромобиль имеет совсем другие пропорции. Заявленный дорожный просвет — 210 мм.

Переднеприводная версия Subaru Solterra будет комплектоваться одним электромотором мощностью 204 л.с. Полноприводная модификация получит два электродвигателя с суммарной отдачей 218 л.с.

Переднеприводный кроссовер массой 1930 кг может проехать на одной зарядке примерно 530 км, а полноприводный вариант массой 2020 кг — около 460 км.

25 марта Subaru объявила о старте продаж в России обновленного компактного городского кроссовера Subaru XV 2021 модельного года.

От предыдущей модели Subaru XV отличается измененными бамперами, противотуманными фарами и радиаторной решеткой. Также появился новый цвет кузова — плазменно-желтый перламутр.