Прямой эфир
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет
Армия
В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
Культура
«Игра в кальмара» превзошла «Игру престолов» по просмотрам на YouTube
Мир
ООН заявила об обеспокоенности невыдачей виз США российским дипломатам
Мир
Новый глава МИД Японии продолжит переговоры с РФ по мирному договору
Авто
В проекте нового КоАП появился штраф за неоднократный отказ остановить авто
Общество
Синоптик предупредил о похолодании и непогоде на юге России
Наука
Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС

В Крыму назвали «мышиной возней» угрозы Украины из-за признания полуострова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец назвал «мышиной возней» угрозы украинских властей из-за позиции Белоруссии по статусу полуострова.

Инициатива предсказуема: что не так с целями «Крымской платформы»
И почему в Москве форум назвали спектаклем, а его участников — статистами

Крах современной Украины неизбежен, рассказал Чегринец в комментарии «РИА Новости» 11 ноября.

Он добавил, что киевские власти продолжают «свою пустую русофобскую мышиную возню» и не стремятся решать внутренние проблемы страны.

По его словам, угрозы представителя украинского МИД, который предупредил Белоруссию о неизбежных последствиях признания Крыма частью РФ, можно охарактеризовать русской пословицей: «Дурень думкой богатеет».

«Непоправимые последствия начались на Украине, когда там произошел вооруженный переворот в 2014 году. И продолжились, когда власти Украина в 2020 году поддержали подобные действия в Белоруссии и до сих пор не признают законно избранного белорусского президента», — подчеркнул Чегринец.

Накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск признает, что Крым «является сейчас российской территорией». В ответ пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко предупредил Минск о «непоправимых последствиях» в отношениях между странами в случае признания полуострова территорией РФ.

Ранее, 4 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства посетовал, что его российский коллега Владимир Путин не пригласил его в Крым по случаю Дня народного единства. В Кремле в тот же день заявили о наличии у Лукашенко приглашения на полуостров.

Председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных заявил, что подобное высказывание Лукашенко о Крыме является признанием его территорией России.

В разговоре с «Известиями» российский политолог Марат Баширов связал высказывание президента Белоруссии о Крыме с подписанием Декрета Союзного государства по интеграции. В то же время Баширов пояснил, что заявление Лукашенко не означает, что белорусский лидер признает Крым российским.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021