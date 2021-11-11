В Крыму назвали «мышиной возней» угрозы Украины из-за признания полуострова

Руководитель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец назвал «мышиной возней» угрозы украинских властей из-за позиции Белоруссии по статусу полуострова.

Крах современной Украины неизбежен, рассказал Чегринец в комментарии «РИА Новости» 11 ноября.

Он добавил, что киевские власти продолжают «свою пустую русофобскую мышиную возню» и не стремятся решать внутренние проблемы страны.

По его словам, угрозы представителя украинского МИД, который предупредил Белоруссию о неизбежных последствиях признания Крыма частью РФ, можно охарактеризовать русской пословицей: «Дурень думкой богатеет».

«Непоправимые последствия начались на Украине, когда там произошел вооруженный переворот в 2014 году. И продолжились, когда власти Украина в 2020 году поддержали подобные действия в Белоруссии и до сих пор не признают законно избранного белорусского президента», — подчеркнул Чегринец.

Накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск признает, что Крым «является сейчас российской территорией». В ответ пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко предупредил Минск о «непоправимых последствиях» в отношениях между странами в случае признания полуострова территорией РФ.

Ранее, 4 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства посетовал, что его российский коллега Владимир Путин не пригласил его в Крым по случаю Дня народного единства. В Кремле в тот же день заявили о наличии у Лукашенко приглашения на полуостров.

Председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных заявил, что подобное высказывание Лукашенко о Крыме является признанием его территорией России.

В разговоре с «Известиями» российский политолог Марат Баширов связал высказывание президента Белоруссии о Крыме с подписанием Декрета Союзного государства по интеграции. В то же время Баширов пояснил, что заявление Лукашенко не означает, что белорусский лидер признает Крым российским.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.