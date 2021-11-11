Светооператор фильма «Ржавчина» подал в суд на Болдуина и съемочную группу

Серж Светной, светооператор вестерна «Ржавчина», во время съемок которого голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, подал в суд Калифорнии на него и других создателей фильма.

Мужчина будет добиваться компенсации от Болдуина, оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид, первого помощника режиссера фильма Дэвида Холлса и многих других принимавших участие в создании вестерна и его финансировании. Так он хочет наказать съемочную группу за оплошность, стоившую жизни его коллеге, передает «РИА Новости».

«Это происшествие было вызвано неосторожными действиями и бездействием ответчиков, каждого из них, а также их агентов, руководителей и работодателей», — говорится в иске.

Светной утверждает, что «не было никаких причин помещать в револьвер Colt 45-го калибра боевой патрон, он не должен был находиться где бы то ни было на съемочной площадке фильма».

21 октября актер Алек Болдуин в ходе съемки одной из сцен фипьма «Ржавчина» выстрелил из оружия и ранил двух человек — оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу.

Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили вертолетом в местный травматологический центр, где она скончалась. Позже актер заявил, что сотрудничает со следствием и находится в глубоком шоке в связи с произошедшим.

Как стало известно, до инцидента с Болдуином оружие на съемочной площадке «случайно» стреляло уже дважды. Дублер актера 16 октября случайно произвел два выстрела, после того как ему сказали, что в пистолете нет боеприпасов.