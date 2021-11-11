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S7 назвала время вылета рейса с застрявшими в Хургаде россиянами

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Авиакомпания S7 сообщила «Известиям», что переносившийся рейс Хургада — Екатеринбург будет выполнен в ближайшее время.

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«Расчетное время вылета рейса Хургада — Екатеринбург 11:11 в 6:00 (7:00 мск — Ред.)», — рассказал представитель авиаперевозчика.

Ранее в четверг портал Е1.RU сообщил, что десятки отдыхающих в Египте туристов из Екатеринбурга более чем на 20 часов оказались задержаны в аэропорте Хургады из-за неисправности авиалайнера. По словам одной из пассажирок, вылет «постоянно переносится».

По информации онлайн-табло аэропорта в Екатеринбурге Кольцово, прибытие туристов ожидают в 14:45 (12:45 мск) 11 ноября.

10 ноября в Хабаровском крае из-за неблагоприятных погодных условий был задержан ряд авиарейсов. В Хабаровском крае с понедельника, 8 ноября, бушует циклон, который сместился на территорию Дальнего Востока с севера Корейского полуострова. В ближайшие несколько дней предвидятся ветер и осадки в виде дождя, мокрого снега.

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