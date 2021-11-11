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В проекте нового КоАП появился штраф за неоднократный отказ остановить авто

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В проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) добавили ряд новых норм, в частности, о временном ограничении водительских прав до решения суда, а также о штрафе в 40 тыс. рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект нового кодекса Минюста.

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Наказание за отказ остановиться по требованию полицейского может ужесточиться — сейчас штраф обойдется нарушителю в 500–800 рублей.

«Новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до трех лет или штраф 40 тыс. рублей за «неоднократный» отказ остановится, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан», — говорится в материале, опубликованном 11 ноября.

Уточняется, что речь идет о ситуациях, когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь.

«За управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на 5 тыс. рублей или даже лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в 3 тыс. рублей», — отмечает газета.

Кроме того, в законопроект включены санкции за систематические (в течение года) нарушения, опасное вождение, парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из транспортного средства. Также предлагается увеличить с 1 тыс. до 3 тыс. рублей санкцию за стоянку вне специально отведенных «карманов».

В числе прочего в проекте вводится штраф в 1–2 тыс. рублей за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования» (снегоходами, болотоходами, кроссовыми мотоциклами, мотоблоками и др. при выезде на проезжую часть).

Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла предложено увеличить с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

При этом Минюст планирует полностью отказаться от применения административного ареста для водителей в рамках «гуманизации законодательства об административных правонарушениях».

1 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала о штрафах за парковку на газонах и тротуарах в новом КоАП. Так, в документе говорится, что «нарушение установленных требований в области благоустройства территории» повлечет предупреждение или штраф в размере 1–3 тыс. рублей.

В тот же день Ирина Рукавишникова рассказала о порядке наложения штрафов за опасное вождение, прописанном в новом КоАПе. По ее словам, за резкие перестроения через две полосы движения, несоблюдение дистанции и скоростные обгоны, которые носят системный характер, лихачам грозят административные штрафы в размере 3 тыс. рублей.

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