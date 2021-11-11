В проекте нового КоАП появился штраф за неоднократный отказ остановить авто

В проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) добавили ряд новых норм, в частности, о временном ограничении водительских прав до решения суда, а также о штрафе в 40 тыс. рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект нового кодекса Минюста.

Наказание за отказ остановиться по требованию полицейского может ужесточиться — сейчас штраф обойдется нарушителю в 500–800 рублей.

«Новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до трех лет или штраф 40 тыс. рублей за «неоднократный» отказ остановится, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан», — говорится в материале, опубликованном 11 ноября.

Уточняется, что речь идет о ситуациях, когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь.

«За управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на 5 тыс. рублей или даже лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в 3 тыс. рублей», — отмечает газета.

Кроме того, в законопроект включены санкции за систематические (в течение года) нарушения, опасное вождение, парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из транспортного средства. Также предлагается увеличить с 1 тыс. до 3 тыс. рублей санкцию за стоянку вне специально отведенных «карманов».

В числе прочего в проекте вводится штраф в 1–2 тыс. рублей за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования» (снегоходами, болотоходами, кроссовыми мотоциклами, мотоблоками и др. при выезде на проезжую часть).

Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла предложено увеличить с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

При этом Минюст планирует полностью отказаться от применения административного ареста для водителей в рамках «гуманизации законодательства об административных правонарушениях».

1 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала о штрафах за парковку на газонах и тротуарах в новом КоАП. Так, в документе говорится, что «нарушение установленных требований в области благоустройства территории» повлечет предупреждение или штраф в размере 1–3 тыс. рублей.

В тот же день Ирина Рукавишникова рассказала о порядке наложения штрафов за опасное вождение, прописанном в новом КоАПе. По ее словам, за резкие перестроения через две полосы движения, несоблюдение дистанции и скоростные обгоны, которые носят системный характер, лихачам грозят административные штрафы в размере 3 тыс. рублей.