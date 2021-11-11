Парламент Белоруссии может признать независимость Южной Осетии и Абхазии

В Белоруссии могут признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал почетный консул Республики Абхазия в Ростове-на-Дону Адик Аршба.

«Появилась информация о том, что в белорусский парламент внесен проект заявления о признании независимости Абхазии и Южной Осетии», — написал он в среду, 10 ноября.

По словам дипломата, это событие «абсолютно логичное, немного запоздавшее, но от этого не менее полезное и значимое».

Аршба подчеркнул, что на появление такого законопроекта повлияла, в частности, многолетняя работа консульства по выстраиванию контактов с белорусскими коллегами.

5 августа первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал причину призыва семи государств к России отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. По его словам, западные страны во главе с Великобританией любят использовать любой информационный повод, для того чтобы начать очередную антироссийскую кампанию.

Ранее в тот же день ряд западных стран в совместном заявлении призвал Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.

Заявление было приурочено к 13-й годовщине признания Москвой независимости обеих республик, которое произошло 26 августа 2008 года.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года.