На Украине рекордно подорожало сало

Стоимость соленого сала на Украине в ноябре достигло рекордной отметки — 185 гривен (около $7) за килограмм. Об этом пишет в среду, 10 ноября, украинское издание Страна.ua со ссылкой на данные минфина.

По информации газеты, нынешняя цена стала самой высокой за последние годы.

Заметный скачок стоимости соленого сала зафиксировали еще в октябре: тогда сало подорожало на 20 гривен за килограмм или 13%. А уже в ноябре цена выросла еще на 11%.

«Стоимость домашнего сала также растет, хоть и не такими стремительными темпами, как соленого. Сейчас цена составляет 134,6 гривен за килограмм», — сообщается в материале.

Однако, по прогнозам экспертов, в скором времени продукт может подешеветь, как и в прошлые годы.

«Давление импорта на внутренние цены ощутимо, поэтому прогнозируется снижение цен», — отмечают аналитики.

Ранее, 8 ноября, Минсельхоз России предложил меры по стабилизации цен на мясо. В частности, в ведомстве намерены обнулить импортные пошлины на замороженную говядину и свинину в рамках квоты в 200 тыс. т для каждого вида. Такая мера позволит притормозить растущие цены на мясо, предполагает Минсельхоз. За год на внутреннем рынке говядина и свинина подорожали на 7,8 и 19% соответственно.