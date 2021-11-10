Эксперт рассказал о большой популярности Наталии Орейро в России

Главный редактор информационного агентства «ИнтерМедиа» Евгений Сафронов 10 ноября рассказал о большой популярности уругвайской актрисы Наталии Орейро в России.

Сафронов не согласен с мнением, что артистка с помощью общественной деятельности пытается вернуть себе былую славу.

«Многие считают, что пик популярности Наталии Орейро далеко позади и вся ее общественная деятельность и бизнес-проекты продиктованы стремлением вернуться на олимп. С этим сложно согласиться — актриса вплоть до пандемийных локдаунов была весьма востребованной и как сериальная актриса, и как гастролирующая певица, а ее активная и многоплановая общественная деятельность не оставляет сомнений в искренности», — сказал главный редактор «Известиям».

Он подчеркнул, что Орейро сохраняет известность в России уже на протяжении двух десятилетий и «получение гражданства — шаг для закрепления и развития этого успеха».

«Бесспорно, узнаваемость и популярность актрисы в России на протяжении двух десятилетий держится на достаточно высоком уровне — возможно, выше, чем в любой из стран за пределами испаноязычного мира. Очевидно, получение гражданства — шаг для закрепления и развития этого успеха. Можно также предположить открытие в РФ магазина семейного бренда Las Oreiro», — заключил эксперт.

10 ноября Наталия Орейро получила российский паспорт, церемония состоялась в посольстве РФ. Паспорт актрисе вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании российской дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках и поблагодарила посла.

Позже актриса сказала, что хотела бы воплотить на экране образ сильной русской женщины.

25 октября Владимир Путин присвоил артистке гражданство страны.

В июне 2020 года Наталия Орейро рассказала, что подала документы на получение российского гражданства. По словам актрисы, всё началось с шутки в одной из российских программ, вышедшей в эфир в марте прошлого года. Ведущий сказал Орейро, что она «самая русская среди иностранок», на что та согласилась и заявила, что ей «только остается, чтобы Путин выдал российский паспорт».

Мировую известность Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел». Она также является номинанткой премии Latin Grammy 2001 года в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом».