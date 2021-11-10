Hyundai начнет выпуск автомобилей на российском заводе GM в 2023 году

Корейская компания Hyundai планирует выпустить новые модели автомобилей на бывшем заводе General Motors (GM) в Санкт-Петербурге к 2023 году. Об этом 10 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Hyundai.

«Несмотря на сложности последних двух лет, выпуск на нашем предприятии не снижается или снижается в разумных пределах. И в качестве одного из наших достижений можно назвать приобретение компанией Hyundai бывшего предприятия General Motors, которое было законсервировано в 2015 году», — заявил директор по внешним связям Hyundai Motor Manufacturing Rus Виктор Васильев.

По словам представителя компании, завод будет производить широкую линейку автомобилей.

Предприятие General Motors открылось в Санкт-Петербурге в 2008 году. В 2015 году завод выпускал автомобили Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и модели Cadillac.

С 1 июля 2015 года российский завод General Motors остановил производство машин. В декабре 2020 года в Hyundai Hyundai заявила о закрытии сделки по приобретению завода GM.

20 сентября сообщалось, что Hyundai представила новый фургон Staria Load, который заменит в модельной гамме автомобиль iLoad.

Модель будет доступна как в версии с пятиместным салоном, так и в полностью грузовой модификации с двумя передними сиденьями. Объем грузового отсека составляет 4935 л.