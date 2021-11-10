В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе с вечера 10 ноября до 11:00 11 ноября из-за ветра. Об этом в среду сообщает Гидрометцентр России.

«В Москве ветер. Период предупреждения — с 23:00 10 ноября до 11:00 11 ноября. Порывы до 15 м/с. В Подмосковье ветер. Период предупреждения — с 22:00 10 ноября до 11:00 11 ноября. Порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Также в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает агентство городских новостей «Москва».

«Желтый» — второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду, пишет РИАМО.

В этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Известиям», что с большим сомнением относится к сезонным прогнозам погоды, так как более чем на 10 дней оправданность прогноза уже не превышает 60–65%.

Ранее в среду главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. По его словам, декабрь, январь, февраль получаются в среднем на два градуса теплее нормы, а снега будет достаточно много. Он добавил, что грядущая зима будет вполне комфортной, нехолодной и не очень теплой и напоминать «еврозиму», передает RT.