Синоптик скептически отнесся к прогнозу «еврозимы» в России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в среду, 10 ноября, заявил «Известиям», что с большим сомнением относится к сезонным прогнозам погоды, так как более чем на 10 дней оправданность прогноза уже не превышает 60–65%.

«Поймите меня правильно, я с большим скепсисом отношусь к подобному роду заявлениям, тем более что иногда даже и более краткосрочные прогнозы, бывает, не оправдываются», — подчеркнул он.

Шувалов также заявил, что не будет выдумывать никаких гипотез о грядущей зиме и свой прогноз сделает в пределе предсказуемости в 7–10 дней. Так, по его словам, в столичном регионе 11 ноября кратковременное похолодание закончится, ночью пойдет снег, а днем температура повысится до +3 градусов, а в субботу, 13 ноября, уже можно ожидать дожди и дневные температуры до +5 градусов.

При этом в воскресенье жителям региона стоит ожидать новой волны похолодания, которая продлится около трех дней.

«Мы пройдем через волну потепления, и в воскресенье у нас очередное похолодание, причем очередное похолодание с аномальным ходом температуры, то есть с утра в воскресенье тепло, а к вечеру у нас уже –4...–5», — заключил эксперт.

Ранее в этот же день главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. По его словам, декабрь, январь, февраль получаются в среднем на два градуса теплее нормы, а снега будет достаточно много. Он добавил, что грядущая зима будет вполне комфортной, нехолодной и не очень теплой и напоминать «еврозиму».

7 ноября Тишковец отметил, что начало метеорологической зимы в Москве ожидается 15 ноября. По его словам, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров: в Москве около 2–3 см, в Подмосковье местами до 3–8 см.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова 3 ноября заявила, что специалисты ожидают понижение температуры в Москве с 10 ноября. По ее словам, вместе с остывшим воздухом в столичный регион придут осадки, в том числе в виде мокрого снега.