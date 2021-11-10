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В Швеции гражданам разрешат менять пол с 12 лет

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Шведское правительство предложило разрешить гражданам в возрасте от 12 лет менять свой пол в документах, для этого потребуется только согласие родителя или опекуна. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает канал RT со ссылкой на местное телевидение.

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Отмечается, что в министерстве по общественным делам Швеции подготовили и вынесли на обсуждение два законопроекта, которые сделают процедуру по смене пола проще: один касается юридической смены документов в более раннем возрасте, другой — гормональной терапии и хирургического вмешательства для трансгендеров.

Так, хирургическое вмешательство останется доступным лишь с 18 лет, а возможность официально сменить пол по документам появится уже с 12-летнего возраста.

С 18 лет разрешение на операцию по смене пола будет требоваться только от местных медицинских институций, а не от федеральных ведомств.

12 сентября представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксперименты западных стран по предоставлению детям выбора гендера являются проявлением прогрессирующей болезни. По ее словам, они проводятся целенаправленно и скоординированно с целью порабощения личности человека культурным концептом.

Так дипломат прокомментировала сообщения австралийских СМИ о том, что власти штата Новый Южный Уэльс захотели предоставить детям в возрасте от трех лет право самостоятельно выбирать себе гендер.

В свою очередь, 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что дискуссия западных стран о гендерных правах мужчин и женщин перешла границы и стала фантасмагорической. Глава государства добавил, что подобные шаги Запада ошибочно несут под «знаменем прогресса».

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