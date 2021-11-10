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«Вертолеты России» впервые представят боевую технику на авиасалоне в ОАЭ

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«Вертолеты России» впервые представят боевую технику на выставке Dubai Airshow в Дубае, Это экспортные варианты Ми-28 и Ка-52. Об этом сообщил журналистам после церемонии старта строительства нового цеха на Казанском вертолетном заводе генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

По его словам, на авиасалоне холдинг покажет технику в большом разнообразии.

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«Мы уже два года назад привозили в Дубай вертолет «Ансат», в этом году будет вертолет «Ансат» с брендом Aurus, отдельная будет экспозиция. Анонсируем Business Jet и Superjet в стилистике Aurus... Будет «Ансат» с медицинским модулем, вертолет Ка-226, вертолет Ми-171А2», — рассказал глава холдинга.

Также он отметил, что организация ведет переговоры с партнерами в разных странах по реализации вертолетов бренда Aurus, прежде всего, ориентируясь на рынок Северной Африки и Ближнего Востока.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября.

«Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Входит в структуру Госкорпорации Ростех. Холдинг был создан в 2007 году, но основные предприятия имеют более чем 70-летнюю историю.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что Россия представит прототип нового отечественного однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate («Шах и мат», Су-75) на авиасалоне Dubai Airshow.

В этом году на авиасалоне российские производители примут участие не только в статической экспозиции, но и в летной программе. Кроме того, ожидается показ российского беспилотника «Орион». Впервые в рамках экспозиции бренда Aurus в единой стилистике покажут самолет Sukhoi Superhet 100 в бизнес-компоновке.

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