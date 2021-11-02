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Россия покажет прототип истребителя Checkmate на авиасалоне в ОАЭ в ноябре

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Россия представит прототип нового отечественного однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate («Шах и мат», Су-75) на авиасалоне Dubai Airshow, который пройдет с 14 по 18 ноября в ОАЭ. Об этом заявил 2 ноября глава Минпромторга Денис Мантуров, который возглавит российскую делегацию на мероприятии.

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В этом году на авиасалоне российские производители примут участие как в статической экспозиции, так и в летной программе. В рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета «Ансат» и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э.

Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2.

Планируется показ российского беспилотника «Орион». Впервые в рамках экспозиции бренда Aurus в единой стилистике покажут самолет Sukhoi Superhet 100 в бизнес-компоновке, вертолет «Ансат» и сам автомобиль.

3 сентября Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия готова полностью профинансировать создание Су-75 (Checkmate). Министр допустил, что иностранцы могут профинансировать создание двухместной модели истребителя из-за наличия у них соответствующего запроса.

Президент России Владимир Путин 20 июля на авиасалоне МАКС-2021 осмотрел модель Checkmate в павильоне «Сухого». По данным «Ростеха», аналогов подобному самолету в РФ еще не было. Он оснащен искусственным интеллектом, который самостоятельно проводит диагностику и информирует пилота о готовности к вылету. Стоимость этого истребителя составит $25–30 млн.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов отмечал, что уже есть иностранный заказчик на это воздушное судно. Он добавил, что закупку Checkmate для ВКС России могут включить в госпрограмму вооружений на 2024–2033 годы.

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