Аналитики отметили снижение цен на премиальные новостройки в Москве

В III квартале 2021 года средняя стоимость 1 кв. м в новостройках премиум-класса в Москве упала на 7%. Об этом говорится в сообщении компании «Метриум», которое поступило в редакцию «Известий» в среду, 10 ноября.

В июле–сентябре продавалось 2,2 тыс. квартир и апартаментов премиум-класса. К началу октября квартиры и апартаменты этого сегмента в среднем стоили 670 тыс. рублей за 1 кв. м. Во II квартале — 719 тыс. рублей, а в III квартале 2020-го — 608 тыс. рублей.

Премиум-класс стал единственным сегментом столичного рынка новостроек, в котором «квадрат» подешевел, а не подорожал за последние три месяца.

Средняя цена квадратного метра снизилась за квартал как в премиальных новостройках — квартирах, так и в комплексах апартаментов. Средняя стоимость «квадрата» для квартир уменьшилась с 698 тыс. до 636 тыс. рублей, то есть на 9%. Для апартаментов — с 747 тыс. до 743 тыс. рублей, то есть на 1%.

Исключение составили только студии премиум-класса, которые подорожали за июль–сентябрь с 22,1 млн до 22,9 млн рублей. «Однушки» подешевели с 35,9 млн рублей до 30,4 млн рублей, то есть на 15%, двухкомнатные — с 57 млн до 49,9 млн — на 13%, трехкомнатные — с 85,8 млн до 68 млн рублей — на 21%.

Дмитрий Голев, коммерческий директор девелопера Optima Development отметил, что снижение цен на премиальное первичное жилье связано с тем, что на рынок выводятся новые проекты, которые находятся на начальной стадии строительной готовности. При этом в уже строящихся проектах этого класса цены не падали.

В конце августа в «Метриуме» сообщили, что за прошедшие 12 месяцев доля элитных квартир и апартаментов в продаже в Москве уменьшилась на 42%. Аналитики связали это со снижением предложения элитных новостроек в городе, особенно новых проектов, куда можно вложиться на начальной стадии строительства. Эксперты связали невысокую девелоперскую активность в элитном сегменте с ограниченным земельным ресурсом в центре столицы. Они отмечали, что дефицит предложения элитных новостроек стимулирует застройщиков вести закрытые продажи.