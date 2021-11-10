Власти Эфиопии задержали более 70 водителей ООН

Власти Эфиопии задержали свыше 70 водителей, работающих с Организацией Объединенных Наций. Об этом в среду, 10 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннее письмо ООН.

Отмечается, что пресс-секретарь эфиопского правительства Легесс Тулу, а также официальный представитель МИДа страны Дина Муфти пока не прокомментировали задержание водителей.

В агентстве подчеркнули, что информация о задержаниях появилась на фоне данных о массовых арестах этнических тиграян.

Накануне представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга рассказал о том, что власти Эфиопии удерживают 16 сотрудников организации, еще шесть их коллег были задержаны, но потом освобождены.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс указал на то, что Соединенные Штаты осудили задержание сотрудников организации.

«Мы осудили высылку сотрудников ООН из Эфиопии в прошлом и, если подтвердится, осудим и арест персонала ООН. Преследование и задержание со стороны служб безопасности Эфиопии на основании этнической принадлежности категорически неприемлемо. <…> Мы будем поддерживать [усилия по освобождению сотрудников ООН] в любом случае, как только можем», — подчеркнул он.

Помимо этого, по словам Прайса, Вашингтон осуждает нападения сил, которые связаны с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ), и призывает стороны прекратить такие действия, а также соблюдать права человека и верховенство закона.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что правительство Эфиопии объявило режим чрезвычайного положения в стране. До этого боевики из северного региона Тыграй заявили, что они захватили стратегические города Десси и Комболча в регионе Амхара. Они указали, что продвинутся на юг, к столице страны Аддис-Абебе.

22 октября ООН прекратила полеты в город Мэкэле в Эфиопии из-за авиаудара, который был совершен во время прибытия самолета с гуманитарной помощью. В августе генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о гуманитарной катастрофе в стране.

Противостояние в Эфиопии продолжается с 2020 года. Тогда власти страны обвинили Народный фронт освобождения Тыграя, который доминировал в политической жизни Эфиопии, в нападении на военную базу и начали операцию в регионе при поддержке Эритреи.

Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя, а спустя несколько месяцев повстанцы взяли административный центр региона — город Мэкэле.