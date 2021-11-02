Правительство Эфиопии объявило режим ЧП в стране

Правительство Эфиопии объявило режим чрезвычайного положения в стране. Об этом 2 ноября сообщил на своем сайте телеканал Al Jazeera.

С совместным заявлением по этому поводу выступили глава правительственной службы Эфиопии по связям с общественностью Легесс Тулу и министр юстиции и генпрокурор Гидеон Тимотиос.

До этого боевики из северного региона Тыграй заявили, что они захватили стратегические города Десси и Комболча в регионе Амхара. Они указали, что продвинутся на юг, к столице страны Аддис-Абебе.

По данным правительства, военные держат оборону. Ранее во вторник власти Аддис-Абебы приказали жителям подготовиться к защите города.

Противостояние в Эфиопии продолжается с 2020 года. Тогда власти страны обвинили Народный фронт освобождения Тыграя, который доминировал в политической жизни Эфиопии, в нападении на военную базу и начали операцию в регионе при поддержке Эритреи.

Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя, а спустя несколько месяцев повстанцы взяли административный центр региона — город Мэкэле.

22 октября ООН прекратила полеты в город Мэкэле в Эфиопии из-за авиаудара, который был совершен во время прибытия самолета с гуманитарной помощью.

В августе генсек ООН заявил о гуманитарной катастрофе в стране. По его словам, в Эфиопии минимум 400 тыс. человек живут в условиях голода. У главы организации также вызвали беспокойство многочисленные сообщения о преступности и случаях насилия.