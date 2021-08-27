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В ООН заявили о гуманитарной катастрофе в Эфиопии

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о гуманитарной катастрофе в Эфиопии.

«На наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа. Более 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, и миллионы других людей срочно нуждаются в жизненно важной гуманитарной помощи, в том числе в продуктах питания, воде, жилье и медицинском обслуживании», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

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По словам Гутерриша, минимум 400 тыс. человек живут в условиях голода.

«В прошлом месяце ЮНИСЕФ предупредил, что 100 тыс. детей столкнутся с… острым недоеданием в течение следующих 12 месяцев. Лагеря беженцев разрушены, системы здравоохранения разрушены, больницы и клиники подверглись нападениям и разграблению. Всё это усугубляется отключениями электричества и связи», — отметил он.

Еще у главы организации вызвали беспокойство многочисленные сообщения о преступности и случаях насилия.

«Я также глубоко обеспокоен сообщениями об ужасающих случаях сексуального и гендерного насилия. Я самым решительным образом осуждаю эти зверские акты», — указал генсек.

64 человека погибли и 180 пострадали в результате авиаудара в эфиопском регионе Тыграй. Авиаудар был совершен 22 июня. По заявлению военных, он был нанесен по участникам Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

С 4 ноября федеральные войска Эфиопии ведут упорные бои с отрядами Народного фронта освобождения Тыграя после нападения последних на объекты Северного командования. Основные сражения в первые дни шли в западной части штата вблизи границы с Суданом. Как объявил 11 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, правительственные силы восстановили контроль над западными регионами Тыграя.

19 июня сообщалось, что в результате столкновения с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан пострадали 386 палестинцев. Среди раненых оказались три добровольца из бригады скорой помощи и три журналиста. В ходе столкновений израильские силовики нанесли удар по машинам медицинских бригад с применением газовой бомбы и резиновых пуль.

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