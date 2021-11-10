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Спрос на вакцинные туры в Европу за два месяца вырос в десятки раз

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В настоящее время среди россиян стали очень востребованы вакцинные туры в Европу — в те немногие страны, куда разрешен въезд по российским сертификатам о вакцинации против COVID-19. Это происходит по той причине, что большинство европейских государств и США пока не принимают граждан РФ с нашими сертификатами, а люди хотят получить одобренный ВОЗ препарат и потом посещать родственников, ездить в командировки и на лечение или просто путешествовать. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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По словам эксперта, только туроператор «Русский экспресс» сейчас продает по 50–100 таких путевок в сутки. Это в десятки раз больше, чем на старте вакцинных программ в середине сентября: тогда туристические компании получали по одной-две заявки в день.

«Но вакцинные туры при желании организуют все туроператоры, которые занимаются поездками в Европу», — отметил Дмитрий Горин. Среди таких операторов — BSI Group, PAC Group, «Веди Групп», Solvex и другие.

Представитель АТОР уточнил, что речь идет скорее не о вакцинных, а о вакцинно-ревакционных турах, то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода-год назад. Теперь они в основном делают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Двухкомпонентные вакцины пользуются меньшим спросом, поскольку нужно приезжать в другую страну дважды либо находиться там продолжительное время, сообщил Дмитрий Горин.

По его словам, самые популярные страны для этих путешествий — Хорватия и Сербия. По данным АТОР, стоимость трехдневного вакцинного тура в упомянутые государства у туроператоров стартует от 36 тыс. рублей с человека. При этом в Хорватии можно привиться как однокомпонентной, так и, при желании, двухкомпонентной вакциной, а в Сербии — только двухкомпонентной.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В здравом ключе: в РФ вырос интерес к вакцинным турам за рубеж

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