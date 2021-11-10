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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 ноября

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Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки, а также гололедица ожидаются в Москве 10 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

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Днем в столице столбики термометров покажут значения в диапазоне от –1 до +1 градусов, ночью температура воздуха опустится до –5...–3 градусов. Ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

9 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о том, что ночь на 10 ноября расценивается как самая холодная в столице за осенний сезон.

Об ухудшении погоды москвичей предупреждали 8 ноября. Метеорологи прогнозировали усиление ветра, мокрый снег и гололедицу.

7 ноября Тишковец отметил, что начало метеорологической зимы в Москве ожидается 15 ноября. По его словам, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров: в Москве около 2–3 см, в Подмосковье местами до 3–8 см.

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