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ВОЗ заявила о более чем 250 млн случаев заражения COVID-19

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Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 250 млн, а число летальных исходов — 5,05 млн. Это следует из официальной статистики на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 22:43 мск 9 ноября в ВОЗ поступили сообщения о 250 154 972 инфицированных коронавирусом и 5 054 267 умерших.

При этом число заразившихся за сутки увеличилось на 370 007, летальных исходов — на 6183.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, зарегистрировано в США — 46 193 234, затем следуют Индия (34 377 113) и Бразилия (21 880 439). Летальных исходов больше всего также в США — 748 615, вторую строчку занимает Бразилия (609 447), третью — Индия (461 389), следует из данных ВОЗ.

24 октября глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что у мира есть все необходимые инструменты для победы над COVID-19, в том числе и медицинские, но эти возможности не используются должным образом. Он указал на необходимость подписания «всемирного пакта о пандемии».

10 октября главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что прогнозы относительно сроков завершения пандемии COVID-19 пока рано делать, поскольку впереди еще могут встретиться новые непредвиденные трудности.

По ее словам, впереди возможно появление новых вариантов штаммов коронавируса. В то же время эксперт подчеркнула, что улучшению эпидемиологической ситуации способствует уровень вакцинации в 70–80%.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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