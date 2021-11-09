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Браслеты Марии Антуанетты продали на аукционе за $8 млн

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Пара бриллиантовых браслетов, ранее принадлежавшая королеве Франции Марии Антуанетте, продана на аукционе Christie's в Женеве за $8 млн. Об этом 9 ноября сообщает «РИА Новости».

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Отмечается, что браслеты можно трансформировать в колье. Из всех украшений Марии Антуанетты только эти браслеты остались в том виде, в котором они были включены в посмертную опись драгоценностей королевы. Эксперты заявили, что общая композиция, количество и качество камней, за исключением тех, что на застежке, остались нетронутыми.

Впервые украшения Марии Антуанетты были выставлены на аукционе Sotheby's в 2018 году семьей Бурбонов-Пармских. Тогда их продали за $42,7 млн.

3 ноября стало известно, что на аукционе Sotheby's в качестве топ-лота будут выставлены драгоценности династии Романовых. Планируется продать комплект из броши и серег с бриллиантами и сапфирами, которые принадлежали великой российской княгине Марии Павловне, тете императора Николая II и дочери великого князя Павла Александровича и греческой принцессы Александры Георгиевны.

Торги пройдут 10 ноября в Женеве. Гарнитур был тайно вывезен из России накануне Октябрьской революции 1917 года. Эстимейт — $300–500 тыс.

В мае тиара итальянской королевской семьи продана на аукционе Sotheby's в Швейцарии за 1,5 млн швейцарских франков ($1,66 млн).

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