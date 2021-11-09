Юрист назвал причины отказа в получении налогового вычета за квартиру

Юрист Аркадий Брызгалин назвал несколько причин, на основании которых россиянам может быть отказано в получении налогового вычета после покупки квартиры. Об этом 9 ноября сообщается на портале ura.ru.

«Не может претендовать тот, кто уже пользовался вычетом. Не может претендовать тот, кто приобретал жилье у взаимозависимых лиц, например, у близких родственников», — сказал специалист.

Он также добавил, что в некоторых случаях в налоговом вычете может быть отказано, в случа, если человек неправильно оформил документы. К примеру, предоставил договор, но не добавил к нему также необходимые документы об оплате.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ им. А.Н. Косыгина Валерий Сенков уточнил, что на вычет может претендовать только налоговый резидент РФ, который получает доходы, которые облагаются по ставке 13%.

«Допустим, что объект недвижимости покупает пенсионер и у него нет дохода, который облагается 13%, то он не может претендовать на этот вычет», — сказал эксперт.

Ранее, 29 октября, другой юрист, Иван Соловьев, рассказал о том, как жители России могут получить налоговый вычет за квартиру дважды.

По его словам, принято считать, что налоговый вычет на покупку жилья можно получить только один раз, независимо от его суммы, хотя это не совсем так.

Если человек купил жилье, стоимость которого меньше 2 млн рублей, он имеет право рассчитывать на то, что при покупке еще одной квартиры сможет дополучить сумму налогового вычета.

Также Соловьев напомнил, что в соответствии со ст. 220 Налогового кодекса РФ гражданин может рассчитывать на получение имущественного налогового вычета при новом строительстве или приобретении на территории страны жилых домов, квартир, комнат, а также земельных участков для индивидуального жилищного строительства или участков, где находятся приобретаемые жилые дома.

27 октября эксперты рассказали о законодательных изменениях в недвижимости в 2022 году. Председатель правления концерна «Русич» Александр Ванчура рассказал, что с 1 февраля 2022 года повысится кадастровая стоимость жилья. Ее размер в Московском регионе составит в среднем 181 тыс. рублей за 1 кв. м. По словам Андрея Большакова, основателя юридической фирмы Bolshakov & Partners, в Москве она повысится на 21,4%. В последний раз это значение корректировали в 2018 году. Ванчура связал изменения с «ощутимым ростом цен» на недвижимость в 2020 году.