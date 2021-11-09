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Экскурсовод назвала лучшие места для зимнего отдыха в Подмосковье

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Зимний отдых в Московской области отличается разнообразием предложений и ценой. Об этом во вторник, 9 ноября, экскурсовод Екатерина Грек рассказала в эфире «Радио 1».

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Эксперт порекомендовала семьям с детьми для зимнего отдыха Звенигород с окрестностями, которые называют подмосковной Швейцарией.

«Там есть, что посмотреть: Саввино-Сторожевский монастырь, и церковь XIV века на Городке — с сохранившимися фресками Андрея Рублева. Там есть огромное количество пансионатов — и подешевле, и подороже. Горы для катания на санках. Правда, для горнолыжников там места не очень неподходящие, но с детьми — прекрасно», — рассказала она.

Для любителей горных лыж подходят станции Яхрома, Турист, Морозки на Дмитровском направлении Московской области, передает НСН.

«И здесь база отдыха и горнолыжный курорт Леонида Тягачева «Волен» — там можно кататься более серьезно. Это настоящий горнолыжный курорт, и даже если не будет снега, его настреляют пушками. Клинско-Дмитровская гряда обеспечивает настоящие горнолыжные трассы, не надо ездить ни в Швейцарию, ни в Австрию», — отметила Грек.

Предпочитающим более спокойное, созерцательное времяпровождение, подойдет юго-восточное направление в сторону Коломны.

«Сама Коломна — город исключительной красоты со старинным кремлем, храмом, где венчался сам Дмитрий Донской со своей княгиней Евдокией», – рассказала экскурсовод. Она добавила, что там очень много всевозможных музеев и достопримечательностей.

Ранее в этот день туроператоры рассказали «Известиям», где российские туристы планируют провести зимние каникулы.

Среди направлений для новогоднего путешествия абсолютный лидер — Египет. 9 ноября в эту страну начали отправляться чартеры из России — впервые с 2015 года. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%. За ними — Мальдивы с долей 15%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что спрос на новогодние поездки вырос на 30% по сравнению с предыдущими зимними праздниками, передает RT.

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