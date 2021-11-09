Прямой эфир
Мир
Саакашвили оскорбил медработников тюремной больницы
Мир
Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине
Общество
Городские службы заявили о готовности к ухудшению погоды в Москве
Мир
Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией с 9 ноября
Общество
Минтранс предупредил о мокром снеге и гололедице в Подмосковье
Мир
Мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
Авто
В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов адвоката Сафронова
Мир
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Хомс
Мир
Трамп не исключил участие в выборах президента США в 2024 году

Туроператоры назвали самые популярные направления на Новый год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туроператоры рассказали «Известиям», где российские туристы планируют провести зимние каникулы.

Граду и миру: помогут ли льготные кредиты туристическим проектам
Новый перечень реципиентов одобрен Ростуризмом

Среди направлений для новогоднего путешествия абсолютный лидер — Египет. Во вторник, 9 ноября, в эту страну отправятся чартеры из России — впервые с 2015 года.

«На долю Египта приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%. За ними — Мальдивы с долей 15%», — отметили в Tez Tour.

Похожие предпочтения у клиентов «Интуриста» и Tui Россия. Безусловным лидером спроса на Новый год у «Интуриста» стал Египет, второе место у турецкой Антальи и экскурсионных туров в Стамбул и Каппадокию, третье — у российских направлений. Менее востребованы ОАЭ, а также экзотические и далекие Доминикана, Куба и Мальдивы.

У Tui рейтинг продаж также возглавил Египет с долей 29%. Следом за ним Турция — 27%, ОАЭ и Россия — по 16%, Болгария, Мальдивы и Куба — по 2%, а также Венгрия, Абхазия, Кипр, Сербия — менее 1% каждая.

«Темпы бронирования туров по РФ сейчас отстают примерно на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом произошло перераспределение спроса: например, желающих встретить Новый год в Санкт-Петербурге стало больше на 33%, а зимний Сочи просел на 14%. Но по мере приближения горнолыжного сезона он быстро восстанавливает позиции», — сообщили в «Интуристе».

В отелях Красной Поляны забронировано уже 60% мест, популярно и Приэльбрусье, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

В Tui также заметили, что Сочи у туристов лидирует с огромным отрывом — на этот курорт приходится 43% новогодних продаж туров по России. Следом по популярности — вотчина Деда Мороза Великий Устюг и горнолыжный курорт Шерегеш — по 17%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Турной глаз: спрос на поездки в новогодние каникулы вырос до 10 раз

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021