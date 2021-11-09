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Более 40 детей с признаками инфекции обратились к врачам в Екатеринбурге

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Более 40 детей в Екатеринбурге после пребывания в санатории «Изоплит» подхватили инфекцию и обратились к врачам. По данному факту прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом 9 ноября сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

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«По предварительной информации, 6–7 ноября 2021 года за медицинской помощью с признаками инфекции обратились 43 ребенка, находившихся в период с 30 октября по 8 ноября на санаторно-курортном лечении в детском санатории «Изоплит», — говорится в сообщении.

Ранее, 3 ноября, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев перечислил продукты, от употребления которых стоит отказаться на отдыхе, чтобы минимизировать риск отравления.

По словам специалиста, на отдыхе стоит воздержаться от употребления творога, сметаны, различных йогуртов. Можно брать молочные продукты только в фабричной упаковке, герметичной, на которой есть срок годности. Молочные продукты очень опасны в плане размножения болезнетворных бактерий и отравления.

Он добавил, что в подозрительных местах лучше всего пить и использовать для умывания только бутилированную воду.

К числу наиболее безопасных продуктов Лебедев отнес: хлебобулочные изделия, сваренные вкрутую яйца, если их скорлупа не повреждена, а также продукты в фабричной упаковке. Также к ним относится мед, копченая колбаса, сыр. Рис, макароны, гречка и картошка, если приготовлены только что, не несут угрозы отравления. Фрукты лучше всего мыть бутилированной водой, отметил специалист.

Ранее, 16 октября, сообщалось, что прокуратура начала проверку школы в подмосковном Клину после отравления детей. Об отравлении учащихся в школе в подмосковном городе стало известно ранее в этот день. Инцидент произошел накануне. С признаками пищевого отравления в больницу обратились 20 детей. Всем школьникам оказана необходимая медицинская помощь, и их здоровью ничего не угрожает.

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