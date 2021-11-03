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Эпидемиолог перечислил потенциально опасные продукты на отдыхе

Эпидемиолог Михаил Лебедев рассказал, какие продукты шведского стола могут быть опасны для здоровья
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Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев перечислил продукты, от употребления которых стоит отказаться на отдыхе, чтобы минимизировать риск отравления.

В беседе с корреспондентом сайта aif.ru во вторник, 2 ноября, специалист посоветовал выбирать для отдыха проверенные отели, где продукты на шведском столе будут свежими. Он посоветовал воздержаться от употребления скоропортящихся соусов, а салаты призвал есть с уксусом и растительным маслом.

«Творог, сметана, различные йогурты, особенно если вам кладут их из общей посуды, — лучше всего воздержаться от таких продуктов даже в самых надежных местах», — посоветовал специалист.

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Можно брать молочные продукты только в фабричной упаковке, герметичной, на которой есть срок годности. Молочные продукты очень опасны в плане размножения болезнетворных бактерий и отравления.

Он отметил, что если рыба и мясо свежие, их приготовили и хранили с соблюдением всех норм санитарной безопасности, то вероятность отравления минимальна, пишет RT.

Отдельно специалист отметил стейки: чем меньше степень прожарки, тем мясо опаснее. И это уже зависит не столько от ресторана, сколько от качества сырья.

Опасны с точки зрения риска отравиться и десерты, в которых есть маргарин, сливочное масло и молочные продукты. Это благотворная среда для размножения микроорганизмов. Творожные десерты, пирожные с кремом можно есть только при уверенности в их свежести.

Он добавил, что в подозрительных местах лучше всего пить и использовать для умывания только бутилированную воду.

Перечислил Лебедев и относительно безопасные продукты, к которым отнес любые хлебобулочные изделия, сваренные вкрутую яйца, если их скорлупа не повреждена, а также продукты в фабричной упаковке. Также к ним относится мед, копченая колбаса, сыр. Рис, макароны, гречка и картошка, если приготовлены только что, не несут угрозы отравления. Фрукты лучше всего мыть бутилированной водой.

27 октября эксперты перечислили овощи с питательной ценностью, отличным вкусом и хорошей сочетаемостью с другими продуктами. По мнению специалистов, в осенний рацион следует включить тыквы и кабачки, репу, брюкву, сладкий картофель, а также различные виды капусты.

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