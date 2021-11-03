Эпидемиолог перечислил потенциально опасные продукты на отдыхе
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев перечислил продукты, от употребления которых стоит отказаться на отдыхе, чтобы минимизировать риск отравления.
В беседе с корреспондентом сайта aif.ru во вторник, 2 ноября, специалист посоветовал выбирать для отдыха проверенные отели, где продукты на шведском столе будут свежими. Он посоветовал воздержаться от употребления скоропортящихся соусов, а салаты призвал есть с уксусом и растительным маслом.
«Творог, сметана, различные йогурты, особенно если вам кладут их из общей посуды, — лучше всего воздержаться от таких продуктов даже в самых надежных местах», — посоветовал специалист.
Можно брать молочные продукты только в фабричной упаковке, герметичной, на которой есть срок годности. Молочные продукты очень опасны в плане размножения болезнетворных бактерий и отравления.
Он отметил, что если рыба и мясо свежие, их приготовили и хранили с соблюдением всех норм санитарной безопасности, то вероятность отравления минимальна, пишет RT.
Отдельно специалист отметил стейки: чем меньше степень прожарки, тем мясо опаснее. И это уже зависит не столько от ресторана, сколько от качества сырья.
Опасны с точки зрения риска отравиться и десерты, в которых есть маргарин, сливочное масло и молочные продукты. Это благотворная среда для размножения микроорганизмов. Творожные десерты, пирожные с кремом можно есть только при уверенности в их свежести.
Он добавил, что в подозрительных местах лучше всего пить и использовать для умывания только бутилированную воду.
Перечислил Лебедев и относительно безопасные продукты, к которым отнес любые хлебобулочные изделия, сваренные вкрутую яйца, если их скорлупа не повреждена, а также продукты в фабричной упаковке. Также к ним относится мед, копченая колбаса, сыр. Рис, макароны, гречка и картошка, если приготовлены только что, не несут угрозы отравления. Фрукты лучше всего мыть бутилированной водой.
27 октября эксперты перечислили овощи с питательной ценностью, отличным вкусом и хорошей сочетаемостью с другими продуктами. По мнению специалистов, в осенний рацион следует включить тыквы и кабачки, репу, брюкву, сладкий картофель, а также различные виды капусты.