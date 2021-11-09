Эротическое полотно Рене Магритта впервые уйдет с молотка

Картина бельгийского сюрреалиста Рене Магритта «Обнаженный торс в облаках», хранившаяся в коллекции художницы Амалии де Шультесс, впервые появится на публичных торгах. Аукционный дом Bonhams оценивает лот в $6–9 млн.

Публике и исследователям полотно практически незнакомо. Известно о его участии в Лос-Анджелесской выставке Рене Магритта 1948 года, но с тех пор история картины теряется.

Как выяснилось, все эти годы картина хранилась в доме Амалии де Шультесс, которая приобрела работу у арт-дилера Истер Роблес. В 2021 году Шультесс не стало, и ее собрание попало на торги.

Представители Bonhams подтвердили «Известиям», что с 1948 года работа не выставлялась.

«Мы не можем знать наверняка, почему картина не демонстрировалась, но можно предположить, что полотно было настолько дорого для Амалии, что она не могла себе представить жизни без него», — заявили представители Bonhams.

Рене Магритт — известный бельгийский художник-сюрреалист. Широкой публике он наиболее известен работами «Сын человеческий», «Голконда» и «Влюбленные». Летом прошлого года картина Магритта «Триумфальная арка» ушла с молотка на аукционе Christie’s за $22,5 млн.