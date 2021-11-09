Дептранс Москвы прокомментировал возможный запуск дронов-такси

В Департаменте транспорта Москвы прокомментировали информацию о том, что первые аэротакси могут быть запущены в российской столице в 2023–2025 годах.

О такой возможности заявил гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов в интервью ТАСС, опубликованном 9 ноября. Он также предположил, что поездка на аэротакси будет обходиться жителям и гостям столицы в 200 рублей за километр.

В дептрансе отметили, что пока не в курсе всех деталей проекта, и подчеркнули, что в ведомство никто не обращался на этот счет.

«Чтобы запустить в Москве аэротакси, нужно очень тщательно проработать все аспекты, в том числе и законодательную часть. Так, в первую очередь Минтранс РФ должен разработать правила. Пока никаких правил и законов для аэротакси не существует», — заключили там.

Между тем глава Департамента, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в октябрьском интервью газете «Ведомости» высказывался о перспективах беспилотный автомобилей в городе.

«Сейчас по городу ездит 150 таких автомобилей, и, возможно, уже в этом году Москва станет второй мировой столицей после Пекина и первой в Европе, где появятся беспилотные такси. Беспилотный транспорт – это точно будущее, но, чтобы он как-то прочно вошел в повседневную жизнь, нужно, думаю, более 10 лет. И цель — не убрать водителя, а увеличить пропускную способность дорог, снизить количество аварий», — отмечал он.

В столице для автовладельцев и водителей такси действует мобильное приложение «Парковки Москвы». На его карте указаны все парковочные зоны — как городские улицы, так и парковки со шлагбаумом. Также с помощью геолокации водитель видит, на какой парковке можно встать, а где разрешено парковаться только автобусам или такси.