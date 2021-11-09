Доктор Комаровский назвал глупой ошибкой поддержку Зеленского на выборах

Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 ноября назвал глупой ошибкой решение поддержать Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году.

Когда Зеленский был только кандидатом на пост главы государства, он представил членов своей команды, среди которых был также Комаровский. Тогда Зеленский заявлял, что в случае его победы Комаровский будет курировать медицинское направление в стране, но врач так и не получил эту должность. Как заявил телеведущий в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному в интернет-издании «ГОРДОН», Зеленский, за которого голосовали на выборах, и нынешний Зеленский — два разных человека.

«Так это и была наша с тобой (обращение к Гордону. — Ред.) глупая ошибка. Мы с тобой лопухнулись, и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] также лопухнулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [экс-президента Украины] Порошенко... Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент»,— сказал он.

Кроме того, Комаровский раскритиковал желание Зеленского баллотироваться на второй срок. По его словам, таким образом украинский лидер нарушает данное им обещание не выдвигать свою кандидатуру на грядущих выборах.

Ранее, 20 октября, исследование Киевского международного института социологии (КМИС), показало, что рейтинг Зеленского в октябре снизился. Так, в сентябре в поддержку украинского лидера выступили 33,3% опрошенных. В октябре этот показатель упал до 24,7%.

12 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о возможности Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. По его словам, Зеленский мог бы пожертвовать имиджем ради изменений в стране.

10 октября украинский лидер говорил в программе «Светская жизнь» об уговорах старшей дочери не идти на выборы президента во второй раз. Президент Украины заявил, что намерен выполнить обещания за один срок, а также выразил надежду, что граждане будут уважать его после ухода с поста.

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. По итогам первого тура он набрал 30,24% голосов избирателей. Во втором туре Зеленский победил, набрав 73,22%. Следующие выборы президента Украины состоятся в 2024 году.