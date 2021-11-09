Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти
Мир
Захарова указала на ответственность Запада в миграционном кризисе
Армия
Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США в Черном море
Мир
ЕС приостановил упрощенную выдачу виз для официальных лиц Белоруссии
Интернет
Netflix запустит свой аналог TikTok для детей
Экономика
Пенсии по случаю потери кормильца будут назначать беззаявительно с 2023 года
Туризм
Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет
Экономика
«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ
Недвижимость
Площадь доступного за $1 млн жилья в Москве упала до семилетнего минимума
Мир
Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза

Доктор Комаровский назвал глупой ошибкой поддержку Зеленского на выборах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 ноября назвал глупой ошибкой решение поддержать Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году.

Пан пропал: партия Зеленского впервые уступила блоку Петра Порошенко
Украинцы разочаровались в своем президенте

Когда Зеленский был только кандидатом на пост главы государства, он представил членов своей команды, среди которых был также Комаровский. Тогда Зеленский заявлял, что в случае его победы Комаровский будет курировать медицинское направление в стране, но врач так и не получил эту должность. Как заявил телеведущий в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному в интернет-издании «ГОРДОН», Зеленский, за которого голосовали на выборах, и нынешний Зеленский — два разных человека.

«Так это и была наша с тобой (обращение к Гордону. — Ред.) глупая ошибка. Мы с тобой лопухнулись, и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] также лопухнулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [экс-президента Украины] Порошенко... Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент»,— сказал он.

Кроме того, Комаровский раскритиковал желание Зеленского баллотироваться на второй срок. По его словам, таким образом украинский лидер нарушает данное им обещание не выдвигать свою кандидатуру на грядущих выборах.

Ранее, 20 октября, исследование Киевского международного института социологии (КМИС), показало, что рейтинг Зеленского в октябре снизился. Так, в сентябре в поддержку украинского лидера выступили 33,3% опрошенных. В октябре этот показатель упал до 24,7%.

12 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о возможности Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. По его словам, Зеленский мог бы пожертвовать имиджем ради изменений в стране.

10 октября украинский лидер говорил в программе «Светская жизнь» об уговорах старшей дочери не идти на выборы президента во второй раз. Президент Украины заявил, что намерен выполнить обещания за один срок, а также выразил надежду, что граждане будут уважать его после ухода с поста.

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. По итогам первого тура он набрал 30,24% голосов избирателей. Во втором туре Зеленский победил, набрав 73,22%. Следующие выборы президента Украины состоятся в 2024 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021