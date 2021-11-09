Подозреваемого в педофилии детского продюсера арестовали на два месяца

По решению Нагатинского суда музыкального детского продюсера и создателя эстрадного коллектива «ФОРТУНА-ШОУ» Александра Разумовского, подозреваемого в растлении несовершеннолетних, арестовали на два месяца. Об этом 9 ноября сообщили в ГСУ СК России по г. Москве.

«По данному факту расследуется уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение ст.ст. 132,135 УК РФ»,— заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили ранее во вторник. Журналисты РЕН ТВ со ссылкой на данные следствия сообщали, что Разумовский под разными предлогами приглашал подростков к себе на дачу и в квартиру в Москве, где и совершал в отношении них противоправные действия сексуального характера. Показания против продюсера пока дали два мальчика.

На момент совершенных с осени 2020 года по осень 2021 года преступлений им было 11 и 13 лет. Как рассказал источник, на данный момент насчитывается более 10 преступных эпизодов.

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